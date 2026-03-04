Sono iniziate le prove orali e pratiche del concorso PNRR3 per i docenti di scuola secondaria, secondo quanto stabilito dal DDG n. 29392025. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione della lettera di avvio, le prove sono state ufficialmente avviate nelle varie sedi coinvolte. Le procedure riguardano le diverse classi di concorso previste dal bando.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Una selezione di notizie su Concorso PNRR3.

Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (AGGIORNATO); Concorso docenti PNRR3: numero candidati ammessi alla prova orale; Concorso PNRR 3: ecco il Numero dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna classe di concorso. Tutte le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO).

Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva: 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondariaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario della prova scritta suppletiva del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti del Direttore generale per il personale scolastic ... orizzontescuola.it