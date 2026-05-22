Governo Meloni scontro sulla Flotilla opposizioni chiedono sanzioni a Israele Oggi Cdm per prolungare taglio accise | news in diretta
Nelle ultime ore, il governo Meloni si trova al centro di uno scontro politico riguardante la gestione della questione della Flotilla. Le opposizioni hanno chiesto sanzioni nei confronti di un ministro israeliano, mentre l'esecutivo ha ribadito che le misure devono colpire solo singoli individui, non l’intero governo israeliano. Contestualmente, è in programma un Consiglio dei ministri per decidere sul prolungamento del taglio delle accise, con aggiornamenti in tempo reale sulla decisione.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso della Flotilla: l'esecutivo continua a sostenere che servano sanzioni contro il ministro Ben Gvir, e non contro il governo israeliano. Protestano le opposizioni. Oggi il Cdm si riunisce per prorogare il taglio delle accise. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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