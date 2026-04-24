Governo Meloni oggi il voto sul decreto Sicurezza poi il Cdm per cambiarlo opposizioni fanno ostruzionismo | news in diretta
Oggi il governo ha approvato il voto sul decreto Sicurezza, seguito da un Consiglio dei ministri convocato per apportare modifiche al testo. Le opposizioni hanno manifestato un ostruzionismo durante le fasi di discussione, rallentando i lavori in Parlamento. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni tra le diverse forze politiche, con aggiornamenti in tempo reale sulle decisioni prese e le eventuali conseguenze legislative.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo lo scontro sul decreto Sicurezza e il flop sui conti pubblici: oggi l'Aula della Camera darà il via libero definitivo alla conversione in legge del dl Sicurezza, nonostante gli sforzi della minoranza che ha portato avanti l'ostruzionismo per due sedute notturne. L'esecutivo ragiona ancora su come gestire la crisi energetica. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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