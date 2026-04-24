Governo Meloni oggi il voto sul decreto Sicurezza poi il Cdm per cambiarlo opposizioni fanno ostruzionismo | news in diretta

Oggi il governo ha approvato il voto sul decreto Sicurezza, seguito da un Consiglio dei ministri convocato per apportare modifiche al testo. Le opposizioni hanno manifestato un ostruzionismo durante le fasi di discussione, rallentando i lavori in Parlamento. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni tra le diverse forze politiche, con aggiornamenti in tempo reale sulle decisioni prese e le eventuali conseguenze legislative.