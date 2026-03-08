Google fa marcia indietro sui Pixel | la barra di ricerca cambia ancora

Google ha deciso di apportare nuove modifiche alla barra di ricerca presente sulla schermata principale degli smartphone Pixel, rivelando ancora una volta un adattamento nella sua interfaccia. La società ha annunciato che la posizione e l’aspetto di questo elemento saranno diversi rispetto alle versioni precedenti, segnando un cambiamento nelle caratteristiche visive e funzionali dei dispositivi. La modifica riguarda specificamente la visualizzazione e l’organizzazione della barra di ricerca.

Google torna a modificare uno degli elementi più riconoscibili dell’interfaccia dei suoi smartphone Pixel: la barra di ricerca nella schermata home. Con l’ultimo aggiornamento del sistema, l’aspetto di questo elemento diventa più trasparente e minimale. La scelta sorprende perché solo pochi mesi fa, alla fine di novembre, l’azienda aveva introdotto un importante restyling con il rilascio di Android 16 QPR2. Quell’intervento faceva parte del processo di uniformazione dell’interfaccia agli standard visivi del design Material 3 Expressive, che Google sta progressivamente estendendo a tutto il sistema operativo. Con l’arrivo di Android 16 QPR3, la barra di ricerca del Pixel Launcher abbandona molte delle modifiche introdotte nella versione precedente. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google fa marcia indietro sui Pixel: la barra di ricerca cambia ancora Groenlandia, Trump fa marcia indietro sui dazi: «Definito un framework con la Nato»Lo ha annunciato su Truth dopo un incontro con Mark Rutte, in cui è stata definita la struttura per un futuro accordo. Leggi anche: Auto elettriche 2035, l’Europa fa marcia indietro: cosa cambia davvero ora Una raccolta di contenuti su Google fa marcia indietro sui Pixel la.... Temi più discussi: Perché Trump fa marcia indietro sul petrolio russo all’India?; Vincenzo Schettini tra le polemiche prima annulla l’ospitata a Sanremo. Poi fa marcia indietro; OpenAI modifica il contratto col Pentagono per l'uso militare dell'IA; Tassa sulla salute per frontalieri, Azione: Serve serietà, non teatrini imbarazzanti. Google fa marcia indietro: tornano i dettagli del backupLe funzionalità di backup di Android hanno conosciuto un periodo di transizione piuttosto turbolento. Dopo aver introdotto ad agosto una versione semplificata che aveva provocato più di qualche ... tomshw.it Google ci ripensa: la barra di ricerca dei Pixel fa un passo indietroUn passo indietro? Ecco cosa cambia. msn.com Dimensioni aumentate, stile più maturo ed eleganza anche all’interno dell’abitacolo dove debutta il sistema Google integrato - facebook.com facebook #Google: rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di marzo per i dispositivi #Pixel Rischio: Tipologia: Remote Code Execution Elevation of Privilege Information Disclosure acn.gov.it/portale/w/aggi… Aggiornamenti disponibili x.com