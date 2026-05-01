Durante l'evento Google IO 2026, il CEO ha presentato nuovi agenti di intelligenza artificiale e funzioni avanzate di ricerca. Tra le novità, Gemini 3, un modello di IA, riduce del 30% i costi computazionali necessari per le operazioni di intelligenza artificiale. Sono stati annunciati anche aggiornamenti sui sistemi di ricerca, con strumenti più sofisticati e miglioramenti nelle capacità di elaborazione delle informazioni.

? Cosa sapere Pichai annuncia per Google IO 2026 nuovi agenti IA e funzioni di ricerca avanzata.. Gemini 3 riduce del 30% i costi computazionali per le funzioni AI Overview.. Durante la recente conferenza con gli investitori, il CEO di Alphabet, Pichai, ha delineato le strategie per l’imminente Google IO 2026 dopo un primo trimestre che ha segnato record storici per la società. L’appuntamento tecnologico, previsto tra alcune settimane, si concentrerà sull’evoluzione radicale del motore di ricerca e su una spinta massiccia verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei servizi consolidati. L’evoluzione della ricerca verso l’era delle prenotazioni agentiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google I/O 2026: l’IA di Pichai punta su ricerca e nuovi agenti

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