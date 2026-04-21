Tenta rapina in una stazione di servizio poi apre il fuoco contro il dipendente il video dell’aggressione | La donna ancora in fuga

Una donna ha tentato di rapinare una stazione di servizio nel Maryland, ma durante il tentativo ha aperto il fuoco contro un dipendente. L’episodio è stato catturato da un video che mostra i momenti di tensione e violenza. La donna è fuggita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e al momento non è stata rintracciata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di terrore in una stazione di servizio nel Maryland, dove una donna ha aperto il fuoco contro un dipendente durante un tentativo di rapina. La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, documenta attimi di grande tensione culminati con il ferimento del lavoratore. Secondo quanto riferito dalle autorità l’aggressione è avvenuta in un punto vendita della catena Shell. Il dipendente, raggiunto dai colpi, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. La donna è ancora in fuga. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca della sospettata, secondo Fox News si sarebbe data alla fuga. Nel frattempo, gli investigatori stanno esaminando i filmati e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della donna.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Terrore vicino alla stazione: impugna un posacenere contro una donna, poi tenta di strangolare il compagno Leggi anche: Firenze: rapina una donna di giorno in via Palazzuolo e tenta la fuga. Fermato dai passanti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina davanti a Palazzo Marino: tenta di strappargli la collana d'oro, ma la vittima reagisce; Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Alias multipli e precedenti a Milano tenta rapina in piazza della Meridiana: arrestato; Rapina una farmacia col coltello e tenta un secondo colpo: riconosciuto dagli abiti. Tenta di svaligiare una casa a Ponte di Nona, aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serratureÈ stato arrestato e si trova in carcere per tentata rapina in abitazione un 46enne sorpreso dal proprietario di casa a Ponte di Nona a Roma, che ha chiamato ... fanpage.it Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneArrestato a Genova un 29enne nigeriano per tentata rapina impropria dopo aver aggredito una guardia in un supermercato. virgilio.it È stato arrestato e si trova in carcere per tentata rapina in abitazione un 46enne sorpreso dal proprietario di casa a Ponte di Nona a Roma, che ha chiamato la polizia. Aveva con sé un laboratorio portatile per aprire serrature. - facebook.com facebook