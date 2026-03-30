Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Melzo dopo aver aggredito un coetaneo con una bottiglia in testa, a seguito di un rifiuto di condividere una sigaretta. L’aggressione si è verificata dopo che la vittima aveva rifiutato di consegnare il mozzicone. Tre persone si sono avvicinate alla vittima, che è stata poi rapinata durante l’episodio.

Melzo (Milano), 30 marzo 2026 – In tre lo hanno avvicinato, chiedendogli una sigaretta. Lui ha rifiutato di offrirgliela e a quel punto lo hanno aggredito e rapinato. È successo la scorsa notte, intorno alle 2, a Melzo, nel Milanese. È stata la vittima, un egiziano di 26 anni, a chiamare il 112. Sul posto, in via Ambrogio Villa, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Pioltello e della Stazione di Melzo. Il 26enne ha raccontato ai militari di essere stato colpito alla nuca con una bottiglia e al volto con un' arma da taglio, prima di venire rapinato di contanti e cellulare. Mentre la vittima è stata portata in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, sono partite le ricerche dei tre aggressori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bottigliata in testa a un coetaneo per una sigaretta rifiutata: 25enne arrestato per rapina a Melzo

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