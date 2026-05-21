Reggio Emilia litiga per la droga e gli stacca l' orecchio

Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Nei pressi di un bar di piazzale Marconi, nel centro storico, la polizia di Stato è intervenuta a seguito della segnalazione di una persona ferita. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo con un grave trauma all’orecchio, causato presumibilmente da una lite legata a questioni di droga. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Un servizio nei pressi di un bar di piazzale Marconi, nella “solita” zona della stazione del centro storico di Reggio Emilia, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona ferita. In effetti sul posto c’era un 44enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per fatti di droga, con una vistosa ferita all’orecchio sinistro, che era praticamente staccato. Ha raccontato di essere stato aggredito da un altro uomo al culmine di una lite per una dose di droga. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, ottenendo i dati sommari dell’aggressore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, litiga per la droga e gli stacca l'orecchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Emilia, lite per la droga finisce a coltellateReggio Emilia, 13 maggio 2026 – Quello che doveva essere un accordo per l’eventuale acquisto e il consumo di droga è sfociato in una violenta... Senza acqua e scoppia la furia: morde e stacca l’orecchio al proprietario nel napoletanoCosa è successo nel condominio di Villaricca? La tensione per la mancanza d’acqua si trasforma in violenza. Tutti pazzi per Kate. La principessa in visita studia il modello ReggioIl fermento è palpabile a Reggio Emilia dopo l’annuncio della visita della principessa del Galles, Catherine Middleton, in programma per il 13 e 14 maggio. La città si prepara ad accogliere un momento ... ilrestodelcarlino.it L’orgoglio di Reggio Emilia per la visita della Principessa Kate: Fieri della nostra eccellenza educativaReggio Emilia, 6 maggio 2026 – Il cuore di Reggio Emilia batte forte per un incontro che sa di storia e di futuro. La visita della Principessa del Galles, Catherine Elizabeth Middleton, non è solo un ... ilrestodelcarlino.it