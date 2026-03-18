Un uomo di 26 anni, cittadino georgiano con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri a Roma dopo aver litigato con la moglie e aver staccato a morsi un dito a un passante. L’episodio si è verificato in zona Piazza Dante, dove il 26enne è stato fermato e accusato di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino georgiano di 26 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di lesioni gravissime e danneggiamento aggravato. Si sarebbe scagliato contro la vetrina di un ristorante, danneggiandola, a seguito di un acceso diverbio in strada con la moglie. E’ accaduto ieri, in via Rocca Priora, verso le ore 19:30. Alcuni passanti sono intervenuti ma l’uomo si è scagliato contro uno di loro – un residente della zona di 53 anni – aggredendolo e staccandogli con un morso l’anulare della mano destra. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione Piazza Dante ha permesso di bloccare il 26enne prima che la situazione degenerasse ulteriormente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, litiga con la moglie e stacca a morsi il dito a un passante: arrestato 26enne

Articoli correlati

Roma: litiga con la moglie e con un morso stacca dito a passante, arrestato all’Appio-LatinoUna violenta lite è scoppiata nella serata di ieri, nel quartiere Appio-Latino di Roma, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti.

Leggi anche: Stacca un dito a morsi a un 25enne a Milano: arrestato un 24enne

Contenuti utili per approfondire Roma litiga con la moglie e stacca a...

Temi più discussi: Prima Porta, litiga con il coinquilino e lo accoltella all'addome: 41 enne in carcere. La vittima è grave in ospedale; Roma: litiga con il coinquilino e lo accoltella, arrestato 40anne a Labaro, grave la vittima; ? Como-Roma 0-1 | Malen su rigore, poi litiga con S. Roberto! Errore ?; Scende in strada per fermare gli schiamazzi, litiga e stacca a morsi il dito di un uomo: denunciato.

Litiga con la moglie e distrugge la vetrina di un ristorante, un passante interviene e gli stacca un dito a morsi: arrestatoPaura a Colli Albani (Roma), dove un uomo di 26 anni ha spaccato la vetrina di un ristorante e poi staccato a morsi il dito di un passante. Tutto è iniziato da un litigio ... leggo.it

Roma: litiga con la moglie e con un morso stacca dito a passante, arrestato all’Appio-LatinoUn giovane georgiano aggredisce brutalmente un passante a Roma, danneggiando anche un ristorante. Arrestato dai carabinieri. romadailynews.it

#MarioSchifano, al #PalazzodelleEsposizioni, a #Roma, una grande retrospettiva ne propone oltre cento opere, esposte in ordine cronologico - facebook.com facebook

Le parole di Gasperini e Wesley alla vigilia di Roma-Bologna Il tecnico asroma.com/it/notizie/750… L'esterno asroma.com/it/notizie/750… #ASRoma #UEL x.com