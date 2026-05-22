Gli autotrasportatori sospendono il fermo dopo l’incontro con il governo
Gli autotrasportatori hanno deciso di sospendere lo sciopero dopo un incontro con le autorità. Durante la riunione è stato annunciato un pacchetto di aiuti finanziari complessivo di 300 milioni di euro destinato al settore. Il governo ha anche comunicato l'intenzione di attuare alcune riduzioni delle tasse e di adottare misure specifiche per alleggerire le difficoltà degli operatori. La sospensione del fermo sarà valida fino a nuove comunicazioni ufficiali.
Le associazione degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Lo si è appreso al termine del confronto a Palazzo Chigi fra le sigle dell’autotrasporto e il governo. Nel corso dell’incontro - presieduto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Sottosegretarioalla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti e del Viceministro del MIT Edoardo Rixi - il Governo ha aperto un confronto sulle principali richieste avanzate dalle associazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Sullo stesso argomento
Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieRiduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle...
Caro-gasolio, gli autotrasportatori cesenati: "Crisi gravissima, il fermo pesante ma dovuto"Perché Confartigianato Trasporti è orientata al fermo dell'autotrasporto in attesa comunque dell'esito dell'incontro di domani venerdì 22 maggio al...
Gli autotrasportatori sospendono il fermo dopo l'incontro con il governoAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com
Il prezzo dei carburanti torna a salire. Gli scarsi interventi del governo non hanno prodotto alcun risultato reale, e così italiani e imprese continuano a pagare gli errori di Meloni. Dal 25 al 29 maggio è previsto uno sciopero nazionale degli autotrasportatori cont facebook
Autotrasporto, Cna Fermo: Servono ristori immediati e misure strutturali per evitare lo scioperoCNA - Stanziare subito risorse per compensare l’aumento record del carburante, velocizzare il credito d’imposta sulle accise, sospendere temporaneamente gli adempimenti contributivi e rafforzare i mec ... cronachefermane.it