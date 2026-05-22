Gli autotrasportatori sospendono il fermo Cna Fita | Dal governo provvedimenti concreti

Gli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi che era stato annunciato per il periodo dal 25 al 29 maggio. La decisione arriva dopo che le associazioni di categoria hanno richiesto al governo interventi concreti per affrontare le problematiche del settore. La sospensione è stata comunicata ufficialmente, mentre si attendono sviluppi sui provvedimenti promessi dalle autorità. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni che evitino ulteriori blocchi.

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