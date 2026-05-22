Gli autotrasportatori sospendono il fermo Cna Fita | Dal governo provvedimenti concreti
Gli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi che era stato annunciato per il periodo dal 25 al 29 maggio. La decisione arriva dopo che le associazioni di categoria hanno richiesto al governo interventi concreti per affrontare le problematiche del settore. La sospensione è stata comunicata ufficialmente, mentre si attendono sviluppi sui provvedimenti promessi dalle autorità. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare soluzioni che evitino ulteriori blocchi.
Le associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. Il Governo ha aperto un confronto sulle principali richieste avanzate dalle associazioni. Si parla infatti di “un confronto approfondito e costruttivo a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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