Cna Fita | Peso crisi energetica internazionale da non scaricare su autotrasportatori

Cna Fita ha evidenziato che la crisi energetica internazionale, alimentata dal conflitto in Iran e dalle tensioni globali, sta già influenzando i prezzi dei carburanti. Questa situazione sta avendo ripercussioni dirette sul settore dell’autotrasporto, con aumenti che si fanno sentire nei costi operativi. La richiesta è che questi effetti non vengano scaricati sugli autotrasportatori.

Il conflitto in Iran e le tensioni internazionali stanno già producendo effetti diretti sul costo dei carburanti, con ricadute pesanti sul settore dell'autotrasporto. Cna Fita lancia l'allarme per l'aumento dei prezzi alla pompa che rischia di mettere in difficoltà migliaia di imprese del comparto. "L'aumento dei prezzi si traduce - osserva Antonio Peruzzi, presidente di Cna Fita Arezzo - in oltre 2.400 euro in più all'anno per un mezzo pesante che percorre circa 100mila chilometri. Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero proseguire, il costo aggiuntivo potrebbe arrivare fino a 13mila euro l'anno per ogni singolo automezzo".