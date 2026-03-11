Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Chiara Ferragni insieme a Josè Hernandez, il suo nuovo fidanzato, mentre passeggiavano in un parco di Milano. Hernandez è un imprenditore colombiano, e la notizia ha attirato l’attenzione dei media. La coppia è stata fotografata mentre si intratteneva durante una giornata all’aperto nella città lombarda.

Josè Hernandez è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lo rivela il settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia mentre passeggia in un parco di Milano. Ma chi è il nuovo compagno dell’influencer? Su di lui non si hanno molte informazioni. Manager di origini colombiane, lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Secondo le poche notizie disponibili, l’imprenditore, dopo gli studi in Ingegneria gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per conseguire un Master al Politecnico di Milano. Nel nostro Paese avrebbe iniziato la sua carriera da manager lavorando per diverse aziende, tra cui la Pirelli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi è l’imprenditore colombiano Josè Hernandez, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni volta pagina: chi è Jose Hernandez, il nuovo fidanzato colombianoDopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato l'amore.

