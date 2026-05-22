Gli assetti criminali scaturiti dopo la cattura del boss | in 52 davanti alla gup

L’udienza preliminare relativa all’operazione “Escape” si terrà il 29 giugno davanti alla giudice Giulia Proto. Sono 52 gli indagati coinvolti nell’inchiesta, che riguarda gli assetti criminali sorti dopo la cattura di un boss. La sostituta procuratrice della Dda di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati. La sessione si svolgerà in un’aula del tribunale di Lecce e rappresenta il passo successivo nel procedimento giudiziario avviato in seguito alle indagini.

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