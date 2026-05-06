Nuovi assetti in questura | Lucia Maria Cundari alla guida del commissariato di Nardò
A partire dal primo maggio, la questura di Lecce ha avviato una riorganizzazione interna che coinvolge due funzionari della polizia di Stato. In questo contesto, Lucia Maria Cundari è stata nominata responsabile del commissariato di Nardò, assumendo un ruolo di rilievo all’interno della struttura. La modifica nelle posizioni organizzative si inserisce in un processo di riforma delle sedi di polizia locali.
LECCE – A partire dal 1° maggio, la questura di Lecce ha avviato una riorganizzazione interna che vede protagonisti due esperti funzionari della polizia di Stato in un passaggio di consegne strategico.Lucia Maria Cundari, con la qualifica di vicequestore, è stata ufficialmente nominata alla guida.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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