Oltre 62.500 persone si sono riunite nel cuore della città per la 53esima edizione della Stramilano, una delle più partecipate di sempre. La manifestazione si è svolta con partenza e arrivo in Piazza Duomo, coinvolgendo le vie del centro cittadino e creando un grande evento collettivo. La giornata si è svolta tra corse, camminate e momenti di condivisione, ricordando anche la figura di un atleta scomparso di recente.

Oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro, dando vita alla 53esima edizione della Stramilano: una vera e propria festa collettiva che ha trasformato la città in un fiume di energia, tra sport, sorrisi e voglia di stare insieme. L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e passione sportiva. A dare il via alle tre gare è stata la madrina della manifestazione di quest’anno, la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, fresca vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e una delle più grandi atlete nella storia degli sport invernali azzurri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stramilano 2026, in 62.500 si ritrovano nel ricordo di Alex Zanardi

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