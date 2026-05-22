Mercoledì è stato raggiunto l’obiettivo di mettere in evidenza gli 850 anni dalla Battaglia attraverso una serie di iniziative. Tra queste, sono state distribuite ufficialmente circa 4.000 monete d’argento, simbolo delle celebrazioni previste per quest’anno. La produzione di queste monete rientra tra le azioni messe in atto per ricordare l’evento storico, che ha segnato un momento importante nella storia locale. L’evento si inserisce in un calendario di commemorazioni che dureranno tutto l’anno.

Era uno degli obiettivi indicati per mettere in primo piano le celebrazioni di quest’anno e mercoledì è stato infine concretamente raggiunto: sono 4.000, infatti, le monete in argento coniate in questi giorni dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per dare un significato agli 850 anni della Battaglia di Legnano del 1176, un traguardo che arriva dopo mesi di lavoro e che porta la storia del Carroccio e delle libertà comunali lombarde nel catalogo numismatico ufficiale della Repubblica italiana. Per celebrare il momento una delegazione legnanese composta da amministratori e esponenti del mondo del Palio ha visitato le officine della Zecca di Stato a Roma, assistendo dal vivo alle fasi di coniazione e tenendo poi tra le mani il risultato di un percorso iniziato undici mesi fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli 850 anni della Battaglia. Quattromila monete d’argento per celebrare la storia

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