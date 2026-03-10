A Milano si apre una mostra alla stazione Cadorna dedicata ai 850 anni della Battaglia di Legnano. L’esposizione presenta elmi, spade e abiti storici legati al Palio, offrendo ai visitatori un percorso che ricostruisce ambienti medievali e illustra aspetti legati alla storia, ai riti e alla comunità coinvolta in quell’evento. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’anniversario.

Legnano (Milano), 10 marzo 2026 – Un percorso immersivo che ricostruisce ambienti medievali e racconta storia, riti e valore comunitario del Palio di Legnano, in occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. Ferrovienordmilano, in collaborazione con la Fondazione Palio di Legnano, ha realizzato presso lo spazio l’Altro Deposito Bagagli della stazione di Milano Cadorna la mostra “Storie sul binario giusto. Il Palio di Legnano”. L’esposizione è stata inaugurata oggi 10 marzo con un evento a cui sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Ferrovie Nord Andrea Gibelli, il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, il presidente della Fondazione Palio di Legnano Luca Roveda e il sindaco di Legnano Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano celebra gli 850 anni della Battaglia di Legnano: in mostra alla stazione Cadorna elmi, spade e abiti storici del Palio

