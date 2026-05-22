Nella tredicesima tappa del Giro d'Italia, il toscano si impone con una vittoria intensa, meritando un 10 nelle pagelle. Stuyven, invece, non riesce a cogliere il momento decisivo e si ferma a un voto di 5. Anche Leknessund tenta di resistere al suo passo, ma non riesce a superarlo. La giornata si conclude con una sfortuna per Eulalio, che comunque mantiene la maglia rosa in classifica generale.

Salutiamo Alessandria, città dei Borsalino e delle biciclette. Il gruppo si specchia nelle risaie. Ganna non lo lasciano andare. Bettiol sì. Nella prima ora fanno 53 chilometri. Al traguardo c’è il papà di Ganna con tutti i bambini della sua squadra. Bettiol che si stira la schiena. Distacchi d’altri tempi. Un dosso dopo l’altro. Bettiol che si fa pulire gli occhiali. Lo splendore del lago. Un windsurf sull’acqua. In gruppo si riposano. Isola Bella, anzi no, bellissima. Premeditata. Così vale di più. Aveva cominciato a pensarci molti mesi fa, prima che fosse presentato il Giro: era stato il suo amico Ganna a dirgli che a Verbania girava voce che una tappa sarebbe arrivata qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, pagelle 13ª tappa: Delirio Bettiol, una vittoria da 10. Stuyven perde l'attimo, 5

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