Giro d' Italia le pagelle della 1ª tappa | Magnier e Stuyven da 9 Milan butta via la volata | 4,5
Nella prima tappa del Giro d'Italia, Magnier e Stuyven hanno ricevuto i voti più alti con un punteggio di 9. La maglia rosa e il suo compagno di squadra sono stati i protagonisti più valutati, mentre la squadra del vincitore ha subito una battuta d'arresto con una valutazione di 4,5, a causa di una volata sbagliata. Jonathan e il suo cane sono stati menzionati, ma senza dettagli sulle loro azioni.
L'altro Paul lo chiamano i francesi. L’altro Paul, Magnier, a 22 anni è già secondo nel cuore dei francesi che si sono (giustamente) innamorati di Seixas. Intanto l’altro Paul fa una cosa che piacerà molto ai suoi connazionali, e si prende la prima maglia rosa di questo Giro. I suoi occhi brillano quando si vede quella bella maglia addosso. Un passo nella storia. Nato in Texas, dove il papà ingegnere - Laurent, che nel 1988 era stato campione alsaziano juniores - lavorava per una casa automobilistica, trova il suo primo successo al Giro con una volata preparata impeccabilmente dalla squadra guidata da Davide Bramati. In particolare è eccellente il lavoro fatto dal belga che fino all’anno scorso era nel treno di Milan e quest’anno è saltato su un altro.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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