Giro d' Italia le pagelle della 1ª tappa | Magnier e Stuyven da 9 Milan butta via la volata | 4,5

Nella prima tappa del Giro d'Italia, Magnier e Stuyven hanno ricevuto i voti più alti con un punteggio di 9. La maglia rosa e il suo compagno di squadra sono stati i protagonisti più valutati, mentre la squadra del vincitore ha subito una battuta d'arresto con una valutazione di 4,5, a causa di una volata sbagliata. Jonathan e il suo cane sono stati menzionati, ma senza dettagli sulle loro azioni.

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L'altro Paul lo chiamano i francesi. L’altro Paul, Magnier, a 22 anni è già secondo nel cuore dei francesi che si sono (giustamente) innamorati di Seixas. Intanto l’altro Paul fa una cosa che piacerà molto ai suoi connazionali, e si prende la prima maglia rosa di questo Giro. I suoi occhi brillano quando si vede quella bella maglia addosso. Un passo nella storia. Nato in Texas, dove il papà ingegnere - Laurent, che nel 1988 era stato campione alsaziano juniores - lavorava per una casa automobilistica, trova il suo primo successo al Giro con una volata preparata impeccabilmente dalla squadra guidata da Davide Bramati. In particolare è eccellente il lavoro fatto dal belga che fino all’anno scorso era nel treno di Milan e quest’anno è saltato su un altro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro d'Italia, le pagelle della 1ª tappa: Magnier e Stuyven da 9. Milan butta via la volata: 4,5 Notizie correlate Giro d’Italia 2026, 1ª tappa. Magnet è una calamita rosa, vince la volata a BurgasBURGAS (Bulgaria) – Il Giro d’Italia 2026 parla francese nella sua storica partenza in terra bulgara. Giro d’Italia, prima tappa in volata a Magnier. Caduta di gruppo in vista del traguardo(Adnkronos) – La prima tappa del Giro d'Italia 2026, partito oggi giovedì 8 maggio in Bulgaria (Nesseba-Burgas, 147 km per velocisti), si è chiuso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma; Giro d’Italia 2026: tutte le squadre partecipanti ed i capitani; VERSO IL GIRO. MAGNIER, STUYVEN E ZANA LE STELLE DELLA SOUDAL QUICK STEP; Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti definitivo. Giro d’Italia 2026: la guida completa. Percorso, tv, favoriti, tutto ciò che serve da sapereIl Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di ... oasport.it Giro d'Italia 2026 al via, si parte dalla Bulgaria: la tappa di oggiAl via oggi, venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026. A ospitare la prima tappa quest'anno è la Bulgaria, scelta per ospitare la grande partenza della corsa rosa. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in ... adnkronos.com Ciclismo # Piazzato a chi Van Aert alla Roubaix è il guastafeste perfetto: Pogacar si inchina in volata Il ciclista belga, grande Campione noto per i ( troppi ) piazzamenti ha vinto la seconda Monumento della sua carriera. Stuyven chiude il podio. Quarto posto - facebook.com facebook "GRANDI ITINERARI S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates x.com