Giro d’Italia trionfo italiano | Bettiol vince in solitaria la Alessandria-Verbania

Alberto Bettiol ha vinto in solitaria la tredicesima tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Alessandria e Verbania. La tappa, lunga 189 chilometri, si è conclusa con il corridore italiano in testa, davanti agli altri partecipanti. La vittoria è stata annunciata ufficialmente al termine della corsa, con Bettiol che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa continua con nuove tappe in programma nei prossimi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui