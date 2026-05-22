Giro d’Italia trionfo italiano | Bettiol vince in solitaria la Alessandria-Verbania
Alberto Bettiol ha vinto in solitaria la tredicesima tappa del Giro d’Italia, che si è svolta tra Alessandria e Verbania. La tappa, lunga 189 chilometri, si è conclusa con il corridore italiano in testa, davanti agli altri partecipanti. La vittoria è stata annunciata ufficialmente al termine della corsa, con Bettiol che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La corsa continua con nuove tappe in programma nei prossimi giorni.
Alberto Bettiol conquista in solitaria la 13ª tappa del Giro d’Italia, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Il corridore toscano della XDS Astana ha centrato il successo al termine di una lunga azione nata da una fuga che ha accumulato oltre dieci minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. L’attacco decisivo a Ungiasca Bettiol faceva parte della pattuglia di attaccanti che ha animato la giornata sin dalle prime battute. Il momento decisivo è arrivato sulla salita di Ungiasca, l’ultima asperità del percorso, dove il toscano ha piazzato l’allungo vincente. L’azione dell’azzurro si è rivelata irresistibile per gli altri fuggitivi e il vantaggio accumulato è diventato rapidamente incolmabile, consentendogli di presentarsi da solo sul traguardo di Verbania. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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