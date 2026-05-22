Giro d’Italia 2026 | Bettiol vince in solitaria la tappa di Verbania Eulalio sempre in rosa

Da firenzepost.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Bettiol, portacolori della squadra XDS Astana, ha concluso in prima posizione la tredicesima tappa del Giro d’Italia, che si è disputata tra Alessandria e Verbania su un percorso di 189 chilometri. Bettiol ha attraversato il traguardo in solitaria, lasciando gli avversari a distanza. La maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta invariata anche dopo questa tappa. La corsa continua con la classifica generale che non ha subito variazioni significative.

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VERBANIA – Alberto Bettiol (XDS Astana) ha vinto in solitaria la 13a tappa del Giro d’Italia, Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Il toscano, che faceva parte di una pattuglia che ha preso un vantaggio di oltre 10' sul gruppo della maglia rosa, ha attaccato sulla salita di Ungiasca, l’ultima del percorso, guadagnando un vantaggio incolmabile. È stata una frazione segnata dalle fughe, il primo sestetto è andato via al km 10, poi si sono aggiunti altri nove corridori per un totale di 15 battistrada: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG), Alberto Bettiol (XDS Astana), Michael Valgren (Education First), Francesco Busatto (Alpecin Premier-Tech), Toon Aerts (Lotto Intermarchè), Larry Warbasse (Tudor), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mark Donovan (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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