Giro d’Italia 2026 | Bettiol vince in solitaria la tappa di Verbania Eulalio sempre in rosa

Alberto Bettiol, portacolori della squadra XDS Astana, ha concluso in prima posizione la tredicesima tappa del Giro d’Italia, che si è disputata tra Alessandria e Verbania su un percorso di 189 chilometri. Bettiol ha attraversato il traguardo in solitaria, lasciando gli avversari a distanza. La maglia rosa, indossata da Eulalio, è rimasta invariata anche dopo questa tappa. La corsa continua con la classifica generale che non ha subito variazioni significative.

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