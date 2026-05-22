Giro d' Italia Conad celebra Imperia Ascari responsabilità sociale
Il Giro d'Italia ha lasciato Imperia, con la partenza della dodicesima tappa, e in serata si è tenuto al Teatro Cavour un evento organizzato da Conad. Durante la serata, si è svolto il quarto appuntamento di “Il Grande Giro Conad”, con la partecipazione del sindaco e dell’amministratore delegato di Conad Nord Ovest. L’evento ha visto presenti diverse personalità e ha avuto come obiettivo la celebrazione della città e il focus sulla responsabilità sociale di Conad.
Il Giro d'Italia ha lasciato la Liguria con la partenza della 12a tappa da Imperia, dove in serata al Teatro Cavour è andato in scena il quarto appuntamento de “Il Grande Giro Conad'”, un evento celebrativo alla presenza del sindaco Claudio Scajola e dell'ad di Conad Nord Ovest Adamo Ascari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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