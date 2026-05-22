Il Giro d’Italia ha concluso la tappa da Imperia, segnando il passaggio dalla Liguria. La corsa prosegue con la prossima frazione prevista a Milano, mentre a Cremona si svolgerà un evento correlato. Conad ha organizzato una celebrazione dedicata alla città di Imperia, coinvolgendo anche il ciclista Ascari, che ha parlato di responsabilità sociale in questa occasione. La gara continua tra le strade italiane, con le squadre impegnate in sfide che coinvolgono numerosi appassionati lungo il percorso.

Il Giro d’Italia ha lasciato la Liguria con la partenza della 12a tappa da Imperia, dove in serata (giovedì 21 maggio) al Teatro Cavour è andato in scena il quarto appuntamento de ‘Il Grande Giro Conad’, un evento celebrativo alla presenza del sindaco Claudio Scajola e dell’ad di Conad Nord Ovest Adamo Ascari, oltre che di ospiti di eccezione come l’ex tennista Fabio Fognini e il comico Ubaldo Pantani. “Il Giro porta con sé un grande valore, quello di riuscire a far arrivare lo sport all’interno della comunità, ponendo al centro le persone. E questo è un po’ il motivo per cui noi abbiamo deciso di sponsorizzare il Giro d’Italia, proprio perché cerchiamo di porre al centro le persone della nostra comunità, portando avanti quello che è la responsabilità sociale”, ha detto a LaPresse Adamo Ascari, Amministratore Delegato Conad Nord Ovest. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia: Conad celebra Imperia. Ascari: "Responsabilità sociale". Prossima tappa Milano con Crepet e Cremona

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