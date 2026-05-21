Il Giro d' Italia 2026 saluta Imperia Pellizzari | Obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma

Imperia ha accolto con entusiasmo la partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia, che si conclude a Novi Ligure dopo 175 chilometri. La città ha vissuto momenti di celebrazione, con i partecipanti pronti a partire e la gente che si è radunata lungo le strade. Tra i corridori in gara, un atleta ha dichiarato di puntare a indossare la maglia bianca Conad a Roma. La tappa rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di questa edizione della corsa ciclistica.

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Imperia ha salutato in un clima di festa la partenza della 12a tappa del Giro d’Italia che arriva dopo 175 km a Novi Ligure. Tantissime le persone che hanno assiepato l’area del foglio firme posta proprio di fronte al mare, in particolare moltissimi i bambini che hanno acclamato a gran voce i loro beniamini. Tra i più applauditi il giovane Giulio Pellizzari, che indossa la maglia bianca Conad visto che il titolare, il portoghese Afonso Eulalio porta ancora la maglia rosa di leader della corsa. Per il 22enne marchigiano della Red Bull Bora-Hansgrohe proprio la classifica dei giovani può essere un obiettivo importante da raggiungere, in vista della terza decisiva settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Giro d'Italia 2026 saluta Imperia, Pellizzari: "Obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 - Stage 7 Highlights - First big GC test on Blockhaus Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d'Italia, Pellizzari: "Maglia Bianca Conad è il mio obiettivo" Giro d’Italia 2026, maglia bianca Conad è ancora EulalioIl portoghese Alfonso Eulalio si conferma maglia bianca Conad del Giro d’Italia dopo la sesta tappa con arrivo a Napoli, vinta da Ballerini. Dopo aver guardato il Giro d'Italia per tutta la settimana, dovevo proprio costruire un paese di montagna italiano... reddit Da dove passa il Giro d’Italia a Spezia e provincia: le strade e gli orari della corsa rosa x.com Il Giro d'Italia 2026 saluta Imperia, Pellizzari: Obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a RomaImperia ha salutato in un clima di festa la partenza della 12/a tappa del Giro d'Italia che arriva dopo 175 km a Novi Ligure. Tantissime le persone che hanno ... lapresse.it Giro d’Italia in diretta, 12° tappa: in 5 in fuga verso Novi Ligure con quasi 2 minuti di vantaggioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it