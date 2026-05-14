Giro d’Italia | Conad consegna assegno a ospedale Cosenza Sabato tappa a Fermo con Raoul Bova

Durante il Giro d’Italia, oltre alle tappe di ciclismo, si svolgono eventi legati alla promozione territoriale e alla solidarietà. Recentemente, Conad ha consegnato un assegno a un ospedale della provincia di Cosenza. Sabato, la corsa attraverserà Fermo, dove sarà presente l’attore Raoul Bova. La manifestazione coinvolge anche attività di formazione e intrattenimento, oltre alla valorizzazione delle comunità locali.

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Non solo sport e competizione, al Giro d’Italia c’è anche formazione, intrattenimento e cura del territorio. A margine delle tappe della Corsa rosa, Conad, name sponsor della maglia bianca dedicata al miglior giovane, ha organizzato tutta una serie di attività per il territorio, raccolte in cinque tappe specifiche: Cosenza, Fermo, Cesena, Imperia e Milano. In particolare, in occasione dell’arrivo della quarta tappa a Cosenza, la cooperativa Conad PAC2000A ha donato in beneficenza 149mila euro all’ospedale ’Annunziata’ del capoluogo calabrese. L’altra grande iniziativa lanciata da Conad a margine della corsa ciclistica è il Grande Giro 2026: una serie di cinque serate a teatro, una per tappa, pensate per informare e divertire le comunità, che potranno seguire gli spettacoli in maniera completamente gratuita.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia: Conad consegna assegno a ospedale Cosenza. Sabato tappa a Fermo con Raoul Bova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tappa oggi Giro d'Italia 2026: Catanzaro-Cosenza, percorso e altimetriaOggi, martedì 12 maggio, dopo il giorno di riposo è in programma la quarta tappa del Giro d'Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 km con 1800... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa 4 a Cosenza: altimetria, percorso, favoriti e orari tv Si parla di: Conad pedala ancora con il Giro d’Italia; La Carovana rosa a Fermo. Giro d’Italia, i preparativi: il piano per viabilità e parcheggi. Giro d’Italia: Conad consegna assegno a ospedale Cosenza. Sabato tappa a Fermo con Raoul BovaNon solo sport e competizione, al Giro d'Italia c'è anche formazione, intrattenimento e cura del territorio. A margine delle tappe della Corsa rosa, Conad, ... lapresse.it