Giro d' Italia Bettiol vince 13 a tappa | terzo successo italiano

Alberto Bettiol ha vinto la 13ª tappa del Giro d’Italia, che si è disputata tra Alessandria e Verbania, con una distanza di 189 chilometri. La vittoria è arrivata con un margine considerevole, confermando il suo successo come terza vittoria italiana in questa edizione della corsa. La tappa si è conclusa con Bettiol che ha ottenuto il suo risultato in modo netto e senza contestazioni. La gara si è svolta lungo un percorso pianeggiante con alcune salite, e ha visto diversi ciclisti tentare di sfuggire al gruppo.

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Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13a tappa del Giro d’Italia, da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di +30? sul norvegese Andreas Leknessund dell’ Uno X. Terzo il il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a +0.43?. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d’Italia. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious ha conservato la maglia rosa e la maglia bianca Conad. Questo articolo Giro d'Italia, Bettiol vince... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d'Italia, Bettiol vince 13/a tappa: terzo successo italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia, Alberto Bettiol vince per distacco la tappa 13 Sullo stesso argomento Bettiol vince per distacco la 13^ tappa del Giro, Eulalio resta maglia rosaVERBANIA (ITALPRESS) – Alberto Bettiol trionfa in solitaria nella tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Giro d’Italia, trionfo italiano: Bettiol vince in solitaria la Alessandria-VerbaniaAlberto Bettiol conquista in solitaria la 13ª tappa del Giro d’Italia , la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Alberto Bettiol fa gioire l'Italia al Giro! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 13a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/3rEmcd1SX… x.com Giro d'Italia, Alberto Bettiol vince per distacco la tappa 13: terzo successo italiano. Eulalio resta in maglia rosa VIDEO(LaPresse) - Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13° tappa del Giro d'Italia, da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante ... ilgazzettino.it Giro d'Italia, a Verbania l'acuto di Bettiol: Come vincere a casaIl toscano trionfa dopo una fuga durata più di 150 chilometri: Vivo qua vicino con la mia fidanzata. Filippo Ganna il più acclamato della tappa partita da Alessandria ... rainews.it [Thread di Corsa] 2026 Giro d'Italia - Tappa 10 Viareggio > Massa (2.UWT) reddit