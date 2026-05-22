Giro d' Italia Bettiol vince 13 a tappa | terzo successo italiano
Alberto Bettiol ha vinto la 13ª tappa del Giro d’Italia, che si è disputata tra Alessandria e Verbania, con una distanza di 189 chilometri. La vittoria è arrivata con un margine considerevole, confermando il suo successo come terza vittoria italiana in questa edizione della corsa. La tappa si è conclusa con Bettiol che ha ottenuto il suo risultato in modo netto e senza contestazioni. La gara si è svolta lungo un percorso pianeggiante con alcune salite, e ha visto diversi ciclisti tentare di sfuggire al gruppo.
Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13a tappa del Giro d’Italia, da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di +30? sul norvegese Andreas Leknessund dell’ Uno X. Terzo il il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a +0.43?. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d’Italia. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious ha conservato la maglia rosa e la maglia bianca Conad. Questo articolo Giro d'Italia, Bettiol vince... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giro d'Italia, Alberto Bettiol vince per distacco la tappa 13
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