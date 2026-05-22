Alberto Bettiol si aggiudica con un largo margine la tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 189 chilometri che collega Alessandria a Verbania. La corsa si conclude con Bettiol che taglia il traguardo in prima posizione, mentre Eulalio mantiene la maglia rosa, rimanendo in testa alla classifica generale. La tappa si svolge nel nord Italia, con condizioni di gara che favoriscono gli attacchi nelle fasi finali.

VERBANIA (ITALPRESS) – Alberto Bettiol trionfa in solitaria nella tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Alessandria-Verbania di 189 chilometri. Decisiva l'azione nell'ultima salita di giornata del toscano della XDS Astana, che precede il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 26? di ritardo; a chiudere il podio il belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), terzo a 44?. E' stata una frazione segnata dalle fughe, il primo sestetto è andato via al km 10, poi si sono aggiunti altri nove corridori per un totale di 15 battistrada: Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG), Alberto Bettiol (XDS Astana), Michael Valgren (Education First), Francesco Busatto (Alpecin Premier-Tech), Toon Aerts (Lotto Intermarchè), Larry Warbasse (Tudor), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Mark Donovan (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bettiol vince per distacco la 13^ tappa del Giro, Eulalio resta maglia rosa

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