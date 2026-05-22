Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Alessandria-Verbania | orari percorso tv Occasione per Ganna e Ciccone

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi tra Alessandria e Verbania, entrambe in Piemonte. La partenza è prevista in mattinata da Alessandria, con arrivo in serata a Verbania. La frazione attraversa diverse località lungo il percorso, con alcune salite e tratti pianeggianti. Le informazioni sugli orari di partenza e arrivo, così come la copertura televisiva, sono disponibili sui canali ufficiali e sui siti di informazione sportiva. La tappa rappresenta un’opportunità per i corridori Ganna e Ciccone.

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