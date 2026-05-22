Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Alessandria-Verbania | orari percorso tv Occasione per Ganna e Ciccone
La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge oggi tra Alessandria e Verbania, entrambe in Piemonte. La partenza è prevista in mattinata da Alessandria, con arrivo in serata a Verbania. La frazione attraversa diverse località lungo il percorso, con alcune salite e tratti pianeggianti. Le informazioni sugli orari di partenza e arrivo, così come la copertura televisiva, sono disponibili sui canali ufficiali e sui siti di informazione sportiva. La tappa rappresenta un’opportunità per i corridori Ganna e Ciccone.
Tredicesima tappa per il Giro d’Italia 2026, si resta in Piemonte: partenza da Alessandria ed arrivo in quel di Verbania per una frazione non del tutto scontata. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2026 DALLE 12.40 PERCORSO. 189 chilometri in programma, i primi 160 sono completamente pianeggianti. Poi si approcciano i due GPM di giornata: prima Bieno (2,4 chilometri al 5,7%) e poi l’ascesa più attesa, quella di di Ungiasca (4,7 chilometri al 7% e gli ultimi 2 costantemente al 9%). Picchiata verso il traguardo con gli ultimi 5 chilometri pianeggianti. FAVORITI. 🔗 Leggi su Oasport.it
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