Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Aosta-Pila | percorso orari tv

Domani si svolge la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Aosta e arrivo a Pila. La tappa copre una distanza di 133 chilometri e prevede un dislivello totale di 4350 metri, rendendola una delle più impegnative della corsa. Dopo la fase conclusa oggi tra Alessandria e Verbania, i ciclisti si preparano ad affrontare le salite alpine. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con orari disponibili sui palinsesti ufficiali.

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