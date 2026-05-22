Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Aosta-Pila | percorso orari tv
Domani si svolge la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Aosta e arrivo a Pila. La tappa copre una distanza di 133 chilometri e prevede un dislivello totale di 4350 metri, rendendola una delle più impegnative della corsa. Dopo la fase conclusa oggi tra Alessandria e Verbania, i ciclisti si preparano ad affrontare le salite alpine. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con orari disponibili sui palinsesti ufficiali.
Tutto è pronto per la grande battaglia sulle Alpi, uno degli snodi più attesi della corsa. Il Giro d’Italia, archiviata l’odierna Alessandria-Verbania, riparte dalla quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri: i corridori affronteranno un dislivello di 4350 metri. Superfluo affermare che la classifica generale subirà sicuramente modifiche significative. PERCORSO. I ciclisti dovranno cimentarsi con una cavalcata costituita da una sequenza ininterrotta di salite e discese che concederanno pochissimi istanti di respiro. La giornata inizia con la lunga salita di Saint-Barthélémy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13%. 🔗 Leggi su Oasport.it
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