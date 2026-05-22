Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Aosta-Pila | percorso orari tv

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolge la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Aosta e arrivo a Pila. La tappa copre una distanza di 133 chilometri e prevede un dislivello totale di 4350 metri, rendendola una delle più impegnative della corsa. Dopo la fase conclusa oggi tra Alessandria e Verbania, i ciclisti si preparano ad affrontare le salite alpine. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con orari disponibili sui palinsesti ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tutto è pronto per la grande battaglia sulle Alpi, uno degli snodi più attesi della corsa. Il Giro d’Italia, archiviata l’odierna Alessandria-Verbania, riparte dalla quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri: i corridori affronteranno un dislivello di 4350 metri. Superfluo affermare che la classifica generale subirà sicuramente modifiche significative. PERCORSO. I ciclisti dovranno cimentarsi con una cavalcata costituita da una sequenza ininterrotta di salite e discese che concederanno pochissimi istanti di respiro. La giornata inizia con la lunga salita di Saint-Barthélémy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13%. 🔗 Leggi su Oasport.it

giro d8217italia 2026 la tappa di domani aosta pila percorso orari tv
© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Aosta-Pila: percorso, orari, tv
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint

Video GIRO D'ITALIA 2026 - BOULEVERSEMENT au classement général après une étape 4 conclue au sprint

Sullo stesso argomento

Aosta-Pila, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateSabato 23 maggio si disputerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 133 km da Aosta a Pila.

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv

aosta pila giro d italia 2026Aosta-Pila, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateSabato 23 maggio si disputerà la quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 133 km da Aosta a Pila. Dopo l'impegnativa cronometro ... oasport.it

aosta pila giro d italia 2026Giro d'Italia 2026 · La quattordicesima tappa del 23 maggio, Aosta – Pila: descrizione, orari, salite e dove vedereIl Giro d'Italia 2026 approda in Valle d'Aosta: sabato 23 maggio scatta l'ora degli scalatori. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla tappa 14 che va da Aosta a Pila. olympics.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web