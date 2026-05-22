Aosta-Pila dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolgerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una tappa di 133 chilometri che collegherà la città di Aosta a Pila. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo le zone alpine della regione. La strada percorsa sarà quella che sale verso il comprensorio sciistico di Pila, con una serie di salite e discese che caratterizzano questa tappa. La partenza e l’arrivo sono stati programmati in due punti distinti di questa regione alpina.

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Sabato 23 maggio si disputerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 133 km da Aosta a Pila. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana e tre giornate interlocutorie, i ciclisti dovranno affrontare una delle giornate più complesse e temute dell’intera Corsa Rosa: 4.350 metri di dislivello complessivo, soltanto salite e discese, arrivo in quota a 1.793 metri sul livello del mare e possibilità di stravolgere la classifica generale. Si partirà subito in salita per affrontare il Saint-Barthelemy (prima categoria di 15,8 km al 6,5% di pendenza media), poi ci si dirigerà verso Doues e a seguire, in rapida successione, verranno proposti il Lin Noir (7,4 km al 7,9%) e il Verrogne (5,6 al 6,9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

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