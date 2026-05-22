Aosta-Pila dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Sabato 23 maggio si svolgerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una tappa di 133 chilometri che collegherà la città di Aosta a Pila. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo le zone alpine della regione. La strada percorsa sarà quella che sale verso il comprensorio sciistico di Pila, con una serie di salite e discese che caratterizzano questa tappa. La partenza e l’arrivo sono stati programmati in due punti distinti di questa regione alpina.

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