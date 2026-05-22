Giro d' Italia 2026 la gioia di Bettiol | Vincere oggi mi ripaga degli ultimi due anni
Il Giro d'Italia 2026 ha visto la vittoria di Alberto Bettiol, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. La sua vittoria arriva dopo un’attesa di cinque anni, interrotta da alcune gare e successi nazionali nel corso di questo periodo. La tappa di ieri si è conclusa con Bettiol che ha festeggiato il suo trionfo, segnando un momento importante nella sua carriera ciclistica. La corsa continua con altri protagonisti pronti a sfidarsi nelle prossime tappe.
Verbania, 22 maggio 2026 - Un'attesa lunga 5 anni, inframezzata dalla Milano-Torino 2024 e titolo italiano nello stesso anno: tanto è il tempo trascorso tra le due tappe vinte da Alberto Bettiol al Giro d'Italia. Dalla Rovereto-Stradella alla Alessandria-Verbania, lui che è toscano di nascita ma ormai piemontese di adozione: un acuto buono a chiudere un digiuno e, con esso, un periodo piuttosto complicato sotto tutti i punti di vista. Le dichiarazioni di Bettiol Ai microfoni del dopo tappa, il corridore della XDS Astana Team, formazione che porta a 3 i propri successi parziali dopo quelli di Guillermo Thomas Silva (con allegata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bettiol show al Giro d'Italia 2026, da domani le grandi montagne
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