Giro d' Italia 2026 la gioia di Bettiol | Vincere oggi mi ripaga degli ultimi due anni

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 ha visto la vittoria di Alberto Bettiol, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. La sua vittoria arriva dopo un’attesa di cinque anni, interrotta da alcune gare e successi nazionali nel corso di questo periodo. La tappa di ieri si è conclusa con Bettiol che ha festeggiato il suo trionfo, segnando un momento importante nella sua carriera ciclistica. La corsa continua con altri protagonisti pronti a sfidarsi nelle prossime tappe.

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