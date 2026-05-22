Ciclismo | la gioia di Bettiol al Giro e l’entusiasmo degli sportivi di Castelfiorentino
Il Giro d’Italia si è rivelato una tappa significativa per Alberto Bettiol, che ha conquistato l’attenzione degli appassionati di ciclismo. Nella località di Verbania, nel Verbano-Cusio-Ossola, il corridore ha affrontato una delle sue sfide più complesse e ha ottenuto un risultato importante. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli sportivi di Castelfiorentino, che hanno seguito con interesse la sua performance. La giornata si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la presenza del ciclista nel cuore degli appassionati.
Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), 22 maggio 2026 – È stata la prova del nove per Alberto Bettiol al Giro d’Italia. Al termine della tappa di Verbania il trentaduenne di Castelfiorentino in maglia XSD Astana Team ha infatti conquistato la nona vittoria da professionista. Di questi successi una cinquina magnifica con il Giro delle Fiandre nel 2019, la tappa al Giro d’Italia di Stradella nel 2021, il titolo italiano a Sesto Fiorentino nel 2024 nella gara “Per Sempre Alfredo” e la Milano-Torino nella stessa stagione, infine il bis nella corsa rosa sul traguardo di Verbania. Ma Bettiol nell’intera splendida carriera ciclistica, da giovanissimo fino ai professionisti sempre stimato e benvoluto da tutti, conta altri momenti esaltanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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