Giro d’Italia 2026 a Bettiol la 13esima tappa Eulalio resta in rosa

Al Giro d’Italia 2026, la 13esima tappa è stata vinta da Alberto Bettiol, che ha concluso il percorso di 189 chilometri, da Alessandria a Verbania, con un distacco significativo rispetto agli altri concorrenti. La corsa si è svolta senza variazioni nella classifica generale, con Eulalio che è rimasto in maglia rosa. La tappa ha visto Bettiol tagliare il traguardo primo, confermando la sua posizione di leader nel segmento di gara.

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Al Giro d’Italia 2026 la vittoria della 13esima tappa va ad Alberto Bettiol. Bettiol ha vinto per distacco la tappa, da Alessandria a Verbania, di 189 chilometri. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30? sul norvegese Andreas Leknessund dell’ Uno X. Terzo il il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a +0.43?. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d’Italia. In forte ritardo il gruppo della maglia rosa Afonso Eulalio, arrivato a 13’08”: il portoghese titolare della maglia bianca Conad comunque mantiene anche la maglia rosa e la leadership della generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, a Bettiol la 13esima tappa. Eulalio resta in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alberto Bettiol - Interview at the start - Stage 13 - Giro d'Italia 2026 Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosaIl belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Giro d’Italia 2026, Narvaez vince 11? tappa: Eulalio resta in rosaTerzo successo in quest’edizione del Giro d’Italia 2026 per l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, che ha vinto l’11? tappa con arrivo a Chiavari. Giro d'Italia 2026 - Tappa 12 21/05/26: Imperia-Novi Ligure -9 giorni alla tappa del Friuli Venezia Giulia Tu lo sapevi che...? ? bit.ly/Giroditalia2026 #loSonoFVG #VisitFVG #Girodltalia Maglia Rosa Afonso Eulalio: RCS @giroditalia x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 13: Alessandria > Verbania reddit Giro d'Italia 2026, 13^ tappa Alessandria-Verbania: percorso e altimetriaTredicesima tappa oggi, 22 maggio, per il Giro d’Italia 2026. Il percorso si snoda da Alessandria a Verbania su 189 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio, mentre ieri Alec Segaert ... tg24.sky.it Giro d’Italia 2026, Tappa 13: percorso, favoriti e dove vederla in TVGiro d'Italia 2026, Tappa 13. Con la Alessandria - Verbania di 189 si arriva a casa di Filippo Ganna. Il finale è tutto da vivere, con un paio di strappi ... giroditalia.it