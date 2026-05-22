Giro d’Italia 2026 Bettiol in solitaria vince la tappa Alessandria-Verbania
Il ciclista Alberto Bettiol ha vinto da solo la 13ª tappa del Giro d’Italia, che si è svolta venerdì 22 maggio. La frazione, lunga 189 chilometri, è partita da Alessandria e si è conclusa a Verbania. La vittoria è arrivata nel corso di questa tappa, senza che altri ciclisti riuscissero a raggiungerlo. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse località del nord Italia. La manifestazione si inserisce nel calendario della corsa rosa, che prosegue con le successive tappe.
Verbania, 22 maggio 2026 – Alberto Bettiol vince in solitaria la 13a tappa del Giro d’Italia, oggi venerdì 22 maggio, la Alessandria-Verbania di 189 km. Per il toscano dell’Astana è la nona vittoria in carriera, la seconda al Giro. Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) staccato di 26?, terzo a 44? il belga Jasper Stuyven (Soudal Quick Step). Lontano il gruppo della maglia rosa arrivato con oltre 13 minuti di ritardo. In classifica generale il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), che conserva per il nono giorno consecutivo la maglia rosa, ha 33? di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Alberto Bettiol vince la 13^ tappa del Giro d'Italia 2026 con arrivo a Verbania
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