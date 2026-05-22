Giro d’Italia 2026 Bettiol in solitaria vince la tappa Alessandria-Verbania

Il ciclista Alberto Bettiol ha vinto da solo la 13ª tappa del Giro d’Italia, che si è svolta venerdì 22 maggio. La frazione, lunga 189 chilometri, è partita da Alessandria e si è conclusa a Verbania. La vittoria è arrivata nel corso di questa tappa, senza che altri ciclisti riuscissero a raggiungerlo. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse località del nord Italia. La manifestazione si inserisce nel calendario della corsa rosa, che prosegue con le successive tappe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui