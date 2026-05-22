Giro d’Italia 2026 | Bettiol briciole di Fiandre sul Lago Maggiore

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, partita da Alessandria e arrivata a Verbania, il ciclista toscano Alberto Bettiol ha conquistato la vittoria in solitaria. Bettiol corre con la squadra XDS Astana Team. La tappa si è svolta sul Lago Maggiore e ha visto un risultato che ha sorpreso alcuni spettatori e appassionati di ciclismo. La vittoria personale di Bettiol si è verificata durante la fase finale della corsa.

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Il toscano Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ha vinto in solitaria la tredicesima tappa del 109° Giro d’Italia da Alessandria a Verbania. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 ha percorso i 189 chilometri della frazione odierna in 3h51’33” alla notevole media di 48.456 kmh. Alla piazza d’onore, distanziato di 26?, si è piazzato il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) che ha preceduto un gruppetto di quattro corridori a 44?, regolato allo sprint dal belga Jasper Stuyven (Soudal Quick Step). Con il plotone degli uomini di classifica giunto a più di 13 minuti, è rimasta immutata la graduatoria con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) che ha conservato la maglia rosa con un vantaggio di 33? sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 2’03” sull’olandese Thymen Arensman (Netcompany Ineos). 🔗 Leggi su Tpi.it

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