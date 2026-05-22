Oggi si corre una tappa del Giro d’Italia 2026 che vede protagonista Alberto Bettiol. Originario di Verbania, il ciclista ha ottenuto diverse vittorie significative nel corso della sua carriera, tra cui successi al Giro delle Fiandre e in due tappe del Giro d’Italia. La sua presenza in questa gara viene segnalata come una delle tappe più attese per la sua performance. La corsa si svolge su un percorso che attraversa varie regioni, con salite e tratti pianeggianti.

Oggi è il giorno di Alberto Bettiol al Giro d’Italia 2026. Proprio nella sua Verbania, dove il toscano ha costruito una seconda casa da ormai un paio d’anni, il corridore della XDS Astana si è inventato un piccolo capolavoro, ritrovando una vittoria che mancava ormai quasi da due anni, visto che sono passati ben 698 giorni da quel successo nel Campionato Italiano del 2024. Una vittoria che davvero rappresenta una luce in fondo al tunnel per un corridore che ha sempre mostrato di avere enormi qualità, ma che alla fine per un motivo o un altro non è mai riuscito ad esprimere al massimo il suo potenziale. L’azione sulla salita di Ungiasca è stata fenomenale, quando ha ripreso il norvegese Andreas Leknessund e lo ha sorpassato al doppio della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dal Giro delle Fiandre alle due tappe al Giro d’Italia: le vittorie di qualità di Alberto Bettiol

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