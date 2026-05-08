Salatto ambasciatore di pace nella nuova casa dei costruttori | Equivoci tra noi e voi superabili

Durante l'inaugurazione della nuova sede di Ance in viale Ofanto 246, il rappresentante di Confindustria Foggia ha preso la parola, sottolineando che gli eventuali malintesi tra le parti possono essere risolti. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti del settore edile, con il leader di Confindustria che ha evidenziato il suo ruolo di ponte tra le parti coinvolte.

Ha rubato la scena agli edili il numero uno di Confindustria Foggia, Potito Salatto, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Ance in viale Ofanto 246.I padroni di casa, che hanno abbandonato il ‘tetto coniugale’, se l’aspettavano. Tant’è che il suo discorso è stato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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