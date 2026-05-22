Giovane investita fuori da un supermercato | 24enne in gravi condizioni I malviventi scappavano dopo una rapina
Una rapina svoltasi nei pressi di un supermercato ha portato a un incidente stradale che ha coinvolto due persone a bordo di uno scooter. Durante l’evento, una giovane donna di 24 anni è stata investita e si trova in condizioni gravissime. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo, lasciando dietro di sé una scena di caos e preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la giovane in ospedale.
Due feriti, fra cui una 24enne in condizioni gravissime. Una rapina degenerata in un incidente stradale che ha coinvolto due persone a bordo di uno scooter. Una mattinata di panico creata da una banda di malviventi, che nel tentativo di scappare dopo aver rapinato la borsa di una donna nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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