Giovane investita fuori da un supermercato | 24enne in gravi condizioni I malviventi scappavano dopo una rapina

Una rapina svoltasi nei pressi di un supermercato ha portato a un incidente stradale che ha coinvolto due persone a bordo di uno scooter. Durante l’evento, una giovane donna di 24 anni è stata investita e si trova in condizioni gravissime. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo, lasciando dietro di sé una scena di caos e preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la giovane in ospedale.

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