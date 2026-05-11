Investita da due scooter lungo la Via Verde | giovane donna in gravi condizioni
Una giovane donna che stava facendo jogging con il marito lungo la Via Verde a Vasto Marina è stata investita da due scooter. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava in movimento e si trova attualmente in condizioni gravi. I due veicoli coinvolti non avrebbero dovuto essere presenti in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per accertare quanto accaduto.
Stava facendo jogging con il marito lungo la Via Verde a Vasto Marina quando è stata travolta e investita da due scooter che non dovevano essere lì. Così una donna di 32 anni di San Salvo è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in eliambulanza e trasferita in ospedale a Pescara, dove è.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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