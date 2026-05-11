Investita da due scooter lungo la Via Verde | giovane donna in gravi condizioni

Una giovane donna che stava facendo jogging con il marito lungo la Via Verde a Vasto Marina è stata investita da due scooter. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava in movimento e si trova attualmente in condizioni gravi. I due veicoli coinvolti non avrebbero dovuto essere presenti in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per accertare quanto accaduto.

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Stava facendo jogging con il marito lungo la Via Verde a Vasto Marina quando è stata travolta e investita da due scooter che non dovevano essere lì. Così una donna di 32 anni di San Salvo è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in eliambulanza e trasferita in ospedale a Pescara, dove è.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna investita da un furgone: è ricoverata a Cisanello in gravi condizioniViareggio, 24 aprile 2024 – Momenti di paura ieri mattina, poco prima delle 9, nella frazione di Bicchio per il grave incidente che ha visto... Leggi anche: Ciclista investita a Milano: la donna ricoverata in gravi condizioni Argomenti più discussi: Investita da due scooter lungo la Via Verde: giovane donna in gravi condizioni; Investita da 2 scooter a Vasto Marina, grave una 31enne: interviene l’elisoccorso; Vasto Marina, grave una 31enne dopo essere stata investita da 2 scooter sulla pista ciclabile; Incidente a Monteverde: investita da un automobilista, morta una donna. 'Incidente in autostrada: si urtano due auto con otto persone a bordo', nessuno guidava [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit