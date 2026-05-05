Nella notte a Saronno, una rissa tra due persone si è conclusa con un uomo di cinquant’anni ferito con un coltello davanti al municipio. I soccorsi sono intervenuti prontamente, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. L’episodio si aggiunge ad altri avvenuti recentemente nella zona centrale della città.

Saronno (Varese) – Ancora una lite con coltello nella notte in centro. Questa volta davanti al Comune. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito al petto in via Marconi tra sabato 2 e domenica 3 maggio. L’allarme è scattato alle 2.45, quando al numero unico delle emergenze è arrivata una richiesta di aiuto. In via Marconi è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, che ha prestato le prime cure al ferito. Le indagini. Le sue condizioni sono apparse subito non gravi: è stato valutato in codice verde e accompagnato all’ospedale di Saronno per medicazioni e accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, dalla lite alle coltellate: soccorso cinquantenne, indagano i carabinieri

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