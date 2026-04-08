Interrail al via il click day per soli 18enni Ecco i requisiti e come fare

Oggi prende il via il click day dedicato ai giovani di 18 anni che desiderano partecipare a DiscoverEU, il programma dell’Unione europea che permette ai partecipanti di scoprire l’Europa attraverso viaggi in treno senza costi. Le selezioni sono riaperte e sono stati annunciati i requisiti necessari per poter accedere a questa opportunità. I giovani interessati possono quindi consultare le modalità di candidatura e le scadenze previste.

L’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando gratuitamente. Le candidature sono aperte dall’8 al 22 aprile 2026 (apertura e chiusura alle ore 12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles), subito prima della Settimana europea dei giovani 2026. DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che dà l’opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Si riceverà un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, come i treni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Interrail, al via il click day per soli 18enni. Ecco i requisiti e come fare Interrail, al via il click day per soli 18enni: biglietti gratis per viaggiare in Europa. Ecco i requisiti e come fareL’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando... Leggi anche: Interrail, al via il clic day per i 18enni per ottenere un biglietto gratuito Interrail, al via il clic day per i 18enni per ottenere un biglietto gratuitoL'UE mette a disposizione 40mila pass gratuiti per giovani nati tra luglio 2007 e giugno 2008. Per l'Italia previsti circa 5mila biglietti. ilfattoquotidiano.it Interrail, 40 mila biglietti gratuiti per viaggiare in treno in Europa: alle 12 il clic day, chi può candidarsiPer la nuova tornata di biglietti gratuiti è possibile presentare la domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di martedì 22 aprile ... corriere.it