Iscrizioni al nido | domani scatta il click day

Domani saranno aperte le iscrizioni online per i Nidi d’Infanzia dell’Unione Rubicone e Mare per l’anno scolastico 20262027. La procedura si svolgerà attraverso una piattaforma digitale, e le domande dovranno essere presentate entro i termini stabiliti. La fase di iscrizione si concluderà con un evento di tipo

Da domani saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia dell’ Unione Rubicone e Mare per l’ anno scolastico 20262027. Sono rivolte alle famiglie dei bambini residenti e non residenti nei Comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online accedendo con Spid o Carta d’Identità Elettronica al portale sul sito dell’Unione Rubicone e Mare. Possono presentare domanda le famiglie dei bambini regolarmente vaccinati nati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, con iscrizioni aperte dal 1 al 30 aprile; i nati dal 1 gennaio al 30 giugno, con iscrizioni dal 1 aprile fino al 7 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni al nido: domani scatta il click day Articoli correlati Lavoro domestico, domani al via il click day: nel 2026 13.600 postiDomani prende il via il click day per i lavoratori domestici , passaggio chiave per le domande di ingresso nel settore della cura familiare. Asilo nido, aperte le iscrizioni. L’open day fissato il 21 marzoÈ possibile effettuare le iscrizioni al servizio di nido per l’anno educativo 2026/2027 fino al 31 marzo prossimo. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Iscrizioni al nido: domani scatta il click day; Nidi di Roma, aperte le iscrizioni per il 2026/27: Oltre 300 posti in più; Nidi, al via dal 24 marzo le iscrizioni per il 2026-2027. In cinque anni aumentata la capienza di 69 posti; Bandi e Avvisi. Cavriglia: dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunaliPubblicato il bando per iscrivere i piccoli fino a 36 mesi per l'anno educativo 2026/27 ai Nidi d’Infanzia di Cavriglia ... msn.com Iscrizioni aperte su Endu https://api.endu.net/r/i/100258 - facebook.com facebook Livigno, al via le iscrizioni per la "Fésc'ta da li Bánda": appuntamento all'ottobre 2026 x.com