Giornata nazionale delle dimore storiche tre aperture all' insegna della cultura e della memoria
Domenica 24 maggio si celebra la Giornata nazionale delle dimore storiche, un evento che prevede l’apertura gratuita di tre siti nella provincia di Forlì-Cesena. Questi luoghi sono aperti al pubblico per visite che permettono di conoscere meglio le strutture e la storia locale. La giornata si propone di promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio architettonico e culturale della zona, offrendo l’opportunità di scoprire ambienti storici generalmente non accessibili.
In occasione della Giornata nazionale delle dimore storiche in programma domenica 24 maggio sarà possibile visitare gratuitamente tre luoghi ricchi di tradizione e cultura nella provincia di Forlì-Cesena. Si tratta della Casa dell’Upupa a Sorrivoli di Roncofreddo, Casa Moretti a Cesenatico e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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