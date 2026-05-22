Giornata nazionale delle dimore storiche tre aperture all' insegna della cultura e della memoria

Domenica 24 maggio si celebra la Giornata nazionale delle dimore storiche, un evento che prevede l’apertura gratuita di tre siti nella provincia di Forlì-Cesena. Questi luoghi sono aperti al pubblico per visite che permettono di conoscere meglio le strutture e la storia locale. La giornata si propone di promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio architettonico e culturale della zona, offrendo l’opportunità di scoprire ambienti storici generalmente non accessibili.

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