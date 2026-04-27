Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

Domenica 24 maggio si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, durante la quale più di venti abitazioni saranno accessibili al pubblico. L’evento è organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con la sezione regionale campana. Verranno aperti beni culturali che rappresentano un elemento importante del patrimonio storico e architettonico della regione, offrendo l’opportunità di visitare edifici di rilevanza storica.

ADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione. Caserta, 27 aprile 2026 – Domenica 24 maggio ADSI Campania celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Notizie correlate Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, sette aperture gratuite nel salernitano il 24 maggioDomenica 24 maggio oltre venti dimore storiche private apriranno le porte al pubblico in Campania, nell'ambito della XVI edizione della Giornata... Il Festival “Le Dimore della Musica” entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e PadovaAvviata il 19 aprile a Villa Rosa di Tramonte di Teolo, entra ora nel vivo la seconda edizione de Le Dimore della Musica, la rassegna che fino al 7... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riaprono al pubblico le dimore storiche italiane, con una bella sorpresa in Piemonte; Maggio con il FAI: scopri le iniziative nei Beni della Fondazione; Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Dal 22 al 24 maggio torna la Festa dello Sport al Porto Antico: tre giorni tra eventi, inclusione e spettacolo. Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, visite gratuite in Calabria con ADSIDomenica 24 maggio ADSI Calabria celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conosce ... citynow.it Torna Cortili Aperti nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Lazio apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione NewTuscia – ROMA – Domenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la XVI edizione della ... newtuscia.it Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, il programma all’Aquila e in tutto l’Abruzzo. - facebook.com facebook Oggi, 15 aprile, è la Giornata Nazionale del #MadeinItaly. La ricorrenza, promossa dal @mimit_gov, è volta alla valorizzazione della creatività e dell’eccellenza del saper fare italiani. x.com