Giornata mondiale della biodiversità una mattinata di giochi e laboratori all' aperto per i più piccoli

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, un'organizzazione locale ha promosso una mattinata dedicata ai bambini con giochi e laboratori all'aperto. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l’unità del Comune responsabile della manutenzione e gestione del verde. Due classi delle scuole elementari hanno partecipato a questa iniziativa, che ha previsto attività pratiche e didattiche sul tema della biodiversità. La giornata si è svolta in un contesto all'aperto, coinvolgendo i più giovani in attività educative e ludiche.

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