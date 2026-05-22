Giornata mondiale della biodiversità una mattinata di giochi e laboratori all' aperto per i più piccoli

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, un'organizzazione locale ha promosso una mattinata dedicata ai bambini con giochi e laboratori all'aperto. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l’unità del Comune responsabile della manutenzione e gestione del verde. Due classi delle scuole elementari hanno partecipato a questa iniziativa, che ha previsto attività pratiche e didattiche sul tema della biodiversità. La giornata si è svolta in un contesto all'aperto, coinvolgendo i più giovani in attività educative e ludiche.

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Il Mause, in collaborazione con l’unità Progettazione manutenzione e gestione del Verde del Comune, annuncia con grande entusiasmo la conclusione di una mattinata dedicata alla Giornata Mondiale della Biodiversità, un'iniziativa speciale che ha visto il coinvolgimento attivo di due classi (2°A e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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