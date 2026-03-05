Giornata internazionale della donna visita tematica e laboratori al Museo archeologico di Mattinata

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, al Museo archeologico di Mattinata si svolgerà una visita tematica e si terranno laboratori dedicati alle visitatrici. L’ingresso ai luoghi d’arte statali sarà gratuito per chi partecipa alle iniziative previste, che includono vari eventi e attività pensati per questa occasione. L’evento invita il pubblico femminile a scoprire il patrimonio culturale locale.

In occasione della Giornata internazionale della donna, domenica prossima 8 marzo, le visitatrici potranno fruire gratuitamente dei luoghi d'arte statali, partecipando inoltre a diverse iniziative ed eventi. Per l'occasione il Museo archeologico nazionale 'Matteo Sansone' di Mattinata propone, sia alle 10.30 che alle 11.30 di domenica, una visita tematica dal titolo 'La Daunia al femminile' dedicata alla figura femminile nella Daunia antica. Attraverso i principali reperti della collezione archeologica – ornamenti personali, oggetti di uso quotidiano, stele funerarie e vasi figurati – il percorso mette in luce il ruolo della donna nella vita familiare, sociale e rituale delle comunità daunie.