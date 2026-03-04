Giornata mondiale dell' obesità | un video della Asl per sensibilizzare su prevenzione e cura

Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'obesità, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e cura di questa patologia cronica complessa. In questa occasione, la ASL ha diffuso un video volto a informare il pubblico sui rischi e sulla gestione dell’obesità. La giornata mira a coinvolgere cittadini e operatori sanitari sulla problematica.

Avviati negli ambulatori di Dietetica preventiva dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi e del Distretto Sociosanitario 3, a Francavilla Fontana, i progetti regionali Alma Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'obesità, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation per sensibilizzare sulla prevenzione e cura di quella che è riconosciuta come una patologia cronica complessa. L'obiettivo è contrastare lo stigma, promuovere stili di vita sani e agire sui sistemi sanitari e alimentari. L'Unità operativa di Igiene della Nutrizione della Asl Brindisi (che fa parte del Sian), diretta dal dottor Pasquale Fina, ha avviato, negli...

