Ad Atripalda la II edizione del torneo di calcetto Dà un calcio all' omofobia
Ad Atripalda il 17 maggio 2026 si terrà la seconda edizione del torneo di calcetto intitolato “Dà un calcio all’omofobia”. L’evento si svolgerà presso “il Giardino dello Sport” e vede la partecipazione di Apple Pie Arcigay Avellino, che promuove l’iniziativa per sensibilizzare sul rispetto e i diritti delle persone. La giornata è dedicata a unire sport e inclusione sociale, con un focus sulla lotta contro l’omofobia.
Il 17 maggio 2026 “il Giardino dello Sport” di Atripalda ospiterà la seconda edizione del torneo di calcetto “Dà un calcio all’omofobia”, promosso da Apple Pie Arcigay Avellino per unire sport, inclusione e sensibilizzazione sociale in una giornata dedicata al rispetto e ai diritti.Dalle ore 15.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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