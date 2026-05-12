Ad Atripalda la II edizione del torneo di calcetto Dà un calcio all' omofobia

Ad Atripalda il 17 maggio 2026 si terrà la seconda edizione del torneo di calcetto intitolato “Dà un calcio all’omofobia”. L’evento si svolgerà presso “il Giardino dello Sport” e vede la partecipazione di Apple Pie Arcigay Avellino, che promuove l’iniziativa per sensibilizzare sul rispetto e i diritti delle persone. La giornata è dedicata a unire sport e inclusione sociale, con un focus sulla lotta contro l’omofobia.

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