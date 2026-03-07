Poste Italiane cerca consulenti finanziari | candidature aperte fino al 23 marzo come partecipare

Poste Italiane ha aperto le candidature per il ruolo di consulente finanziario nella zona di Forlì. La selezione rimarrà aperta fino al 23 marzo e si rivolge a laureati e laureandi che desiderano entrare nel settore della consulenza finanziaria. Chi è interessato può partecipare seguendo le indicazioni fornite dall’azienda. La ricerca riguarda specificamente questa regione e questa categoria di candidati.

L’azienda è alla ricerca di candidati “motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari”, viene illustrato Poste Italiane avvia una nuova selezione nel territorio forlivese rivolta a laureati e laureandi interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore della consulenza finanziaria. L’azienda è alla ricerca di candidati “motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari”, viene illustrato. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

